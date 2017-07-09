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Страна и мир

Австралиец ради эксперимента сдал в багаж одну банку пива

Австралиец Дин Стинсон решил провести эксперимент и в аэропорту Мельбурна сдал багаж, состоящий только из одной баночки пива марки Emu Export. Об этом сообщает Mashable.

Банка успешно прошла все испытания и в целости вернулась к своему владельцу в аэропорту города Перт. Мужчина отмечает, что не был уверен в том, что пиво долетит до точки назначения, и готовился подавать заявление о пропаже багажа, однако банка выехала на багажной ленте впереди всех чемоданов.

 

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