Австралиец ради эксперимента сдал в багаж одну банку пива

22:36, 13 июля 2017, ПАИ

Австралиец Дин Стинсон решил провести эксперимент и в аэропорту Мельбурна сдал багаж, состоящий только из одной баночки пива марки Emu Export. Об этом сообщает Mashable.

Банка успешно прошла все испытания и в целости вернулась к своему владельцу в аэропорту города Перт. Мужчина отмечает, что не был уверен в том, что пиво долетит до точки назначения, и готовился подавать заявление о пропаже багажа, однако банка выехала на багажной ленте впереди всех чемоданов.