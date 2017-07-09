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Страна и мир

Ученые из Китая телепортировали земной объект на орбиту

Китайские ученые телепортировали с Земли фотон на спутник, который находится на орбите. Краткий отчет о проделанной работе приводит MIT Technology Review.

Всего команда миссии спутника квантовой связи QUESS («Мо-Цзы») смогла отправить с Земли на орбиту 911 фотонов. Расстояние, которое частица преодолевала, варьировалось от 500 до 1400 километров. Тем самым китайские ученые установили рекорд для квантовой телепортации. До этого расстояние ограничивалось десятками километров.

В своей работе ученые отмечают, что точность телепортации достигает 80%, а потери составляют от 41 до 52 децибелл (долетает один фотон из 100 тысяч). Для своего эксперимента они построили станцию в Тибете на высоте четырех тысяч метров.

 

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