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Политика

414 новых постановок будут представлены в регионах в рамках партпроекта «Единой России» «Театры малых городов» в 2017 году

В рамках партийного проекта «Единой России» «Театры малых городов» в 2017 году планируется представить зрителям 414 новых постановок в театрах малых городов страны. По проекту денежные средства театрам выделяются на материально-техническую базу – покупку театрального оборудования, костюмов, декораций, которые необходимы для спектаклей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отдела партии «Единая Россия».

Также для того чтобы показать эти постановки массовому зрителю, рассказать о театрах, творческих коллективах были запущены сайт и YouTube-канал, где размещаются видеоролики о новых постановках и интервью актеров.

«Одна из приоритетных задач проекта «Единой России» «Театры малых городов» – обеспечить равный доступ жителей страны к культурным ценностям и досугу. Уже в этом году будут показаны 414 новых спектакля в театрах малых городов по всей стране. Мы также считаем необходимым использовать новые каналы коммуникации, в частности интернет и социальные сети», – отметила координатор проекта «Единой России» «Театры малых городов», депутат Госдумы Оксана Бондарь, добавив, что для этого партпроект запустил свой сайт и канал на YouTube. «Театры – участники проекта снимают видеоролики, в которых рассказывают о своей истории, новых постановках, выдающихся актерах театра. Благодаря созданному видеобанку, каждый житель страны сможет ознакомиться с деятельностью театров малых городов. С сентября проект планирует размещать на канале видео новых постановок», – рассказала Оксана Бондарь.

Также она сообщила, что за май-июнь реализации партпроекта «Театры малых городов» коллективы театров из Архангельской, Московской, Пензенской, Костромской, Тверской, Ульяновской, Челябинской областей, Пермского края, Калининградской области выпустили новые постановки в рамках проекта: «Ревизор» по мотивам произведения Н.В. Гоголя, «Золушка» по пьесе Н. Коляды, «Нас обвенчает прилив» по пьесе Жана Ануя, сказка «Мальчик-с-пальчик и его родители» М. Бартенева, сказка «Привет Мартышке» Г. Остера, «Рядовые» по пьесе А. Дударева, «Гроза» по мотивам пьесы А.Н. Островского, «Примадонна» К. Людвига, «Лысая певица» по пьесе Э. Ионеско.

В Великих Луках 13 июля состоялся пресс-тур по великолукскому драмтеатру, проводил его куратор партийного проекта «Театры малых городов» Николай Андросович. Он рассказал о сути партийного проекта, а также сообщил о выполненных работах.

По словам Николая Андросовича: «Работы идут по графику, еженедельно проводятся рабочие совещания с участием подрядчика, представителями технического контроля и авторского надзора и заказчиком. Подрядчик уже приступил к работе по благоустройству территории. Будет заасфальтирован внутренний двор театра, вокруг него установят металлическое ограждение, перед зданием театра будет положена тротуарная плитка. Уже выполнена основная часть работ по фасаду здания. Выполняется облицовка гранитными плитами фасада и ступеней парадного входа. Проводится монтаж светового и звукового оборудования, заказано оборудование сцены и занавес.

Утвержден эскиз новой люстры главного зала и бра, размещен заказ на их изготовление. Главная люстра зрительного зала - на 80 ламп, хрустальная. Еще по залу будет располагаться еще 8 люстр меньшего диаметра и 28 бра. Идут работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации».

Напомним, что открытие Драматического театра в Великих Луках запланировано на 26 августа 2017г.

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