Москву признали самым комфортным городом для жизни в России

22:45, 13 июля 2017, ПАИ

Москва возглавила рейтинг самых комфортных для жизни российских городов. Об этом сообщает «Известия».

Это показал так называемый индекс качества городской среды, который вместе подготовили КБ «Стрелка» и АИЖК. По данным газеты, Минстрой отнесся к исследованию «с большим вниманием» и «готов использовать его в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» по итогам опытного применения.

В индекс включили 90 населенных пунктов. Специалисты оценивали их по следующим показателям: «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство».

Наименее комфортным для жизни городом эксперты признали Волгоград, который набрал лишь 32% от максимально возможного числа баллов. Москва же набрала 73%.