Росгвардия будет судиться с теми, кто оскорбляет сотрудников ведомства в интернете

22:51, 13 июля 2017, ПАИ

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) пригрозила судебными исками тем, кто позволяет себе оскорбления, предвзятые обвинения и клевету в адрес ведомства и его сотрудников. Официальное заявление опубликовано на сайте Росгвардии.

В ведомстве заметили, что в последнее время участились случаи необоснованных обвинений в адрес Росгвардии в связи с якобы имеющим место несоблюдением прав и законных интересов граждан, особенно при проведении общественно-политических мероприятий.

Высказывая официальную позицию по этому вопросу, Росгвардия обвинила общественные организации и отдельных граждан в проведении заведомо провокационных акций. Получив «адекватную» реакцию на свои действия со стороны сотрудников ведомства, они через комментарии в СМИ, а также при помощи социальных сетей начинают создавать публикации негативного характера.

«В своих материалах отдельные пользователи интернет-ресурсов, пользуясь анонимностью, зачастую переходят границы дозволенного. Это не способствует правильному пониманию гражданами предъявляемых к органам власти претензий, порождает неприязнь и дискредитирует их в глазах общества», — говорится в заявлении.