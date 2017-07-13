0
17:12
Псковичей приглашают принять участие в субботнике у Анастасиевской часовни
15:01
Насладиться живым звучанием известных композиций приглашает ресторан в «Покровском»
15:00
Начался ПАИ-live c Константином Болотиным (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:45
«МегаФон» предлагает 4G-планшеты почти вдвое дешевле
13:59
Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города
13:52
«Большие гастроли» театра имени Ленсовета ожидают псковичей в октябре
13:18
Отдых начинается здесь
Еще новости
Общество

Псковская Росгвардия отработала алгоритм действий при захвате вооруженных преступников

13 июля, в рамках слаживания и тренировки подразделений ОМОН, СОБР и ОВО в Отделе Росгвардии по Псковской области были проведены тактико-строевые занятия по подготовке к выполнению первоочередных служебно-боевых задач мирного времени. Об этом Псковкому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Личный состав задействованных подразделений отработал практические действия при выполнении задач по разоружению и ликвидации вооружённых преступников, захвативших здания, а также по обезвреживанию взрывных устройств.

«Подобные тренировки являются неотъемлемой частью службы сотрудников Росгвардии, поскольку знание и отработка алгоритма действий гарантируют успех при выполнении поставленных задач», - заявили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичей приглашают принять участие в субботнике у Анастасиевской часовни
13 июля 2017
Псковичей приглашают принять участие в субботнике у Анастасиевской часовни
Насладиться живым звучанием известных композиций приглашает ресторан в «Покровском»
13 июля 2017
Насладиться живым звучанием известных композиций приглашает ресторан в «Покровском»
Начался ПАИ-live c Константином Болотиным (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
13 июля 2017
Начался ПАИ-live c Константином Болотиным (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
«МегаФон» предлагает 4G-планшеты почти вдвое дешевле
13 июля 2017
«МегаФон» предлагает 4G-планшеты почти вдвое дешевле
Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города
13 июля 2017
Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города
«Большие гастроли» театра имени Ленсовета ожидают псковичей в октябре
13 июля 2017
«Большие гастроли» театра имени Ленсовета ожидают псковичей в октябре
Борис Антошкин планирует выступить на «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
13 июля 2017
Борис Антошкин планирует выступить на «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Темой 3-го псковского квеста «Вот тот дом!» станет революция
13 июля 2017
Темой 3-го псковского квеста «Вот тот дом!» станет революция

Идет загрузка...