Псковская Росгвардия отработала алгоритм действий при захвате вооруженных преступников

20:16, 13 июля 2017, ПАИ

13 июля, в рамках слаживания и тренировки подразделений ОМОН, СОБР и ОВО в Отделе Росгвардии по Псковской области были проведены тактико-строевые занятия по подготовке к выполнению первоочередных служебно-боевых задач мирного времени. Об этом Псковкому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Личный состав задействованных подразделений отработал практические действия при выполнении задач по разоружению и ликвидации вооружённых преступников, захвативших здания, а также по обезвреживанию взрывных устройств.

«Подобные тренировки являются неотъемлемой частью службы сотрудников Росгвардии, поскольку знание и отработка алгоритма действий гарантируют успех при выполнении поставленных задач», - заявили в ведомстве.