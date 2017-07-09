0
17:02
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09:13
День российской почты отмечается сегодня
16:35
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
09:37
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
09:40
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
17:40
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
22:51
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
Еще новости
Страна и мир

МВД будет бороться с голыми болельщиками на ЧМ-2018

МВД России не допустит хождение полуголых толп болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом заявил первый замглавы МВД Александр Горовой, передает ТАСС.

По его словам, не все города, где состоятся матчи чемпионата мира, готовы обеспечить изоляцию нетрезвых людей из общественных мест.

«На чемпионате мира нам это обязательно необходимо сделать. В наших городах не будет хождения полуголых толп по улицам и площадям. Такие факты будут однозначно жестко пресекаться», - сказал он.

«Личному составу надо дать инструментарий. Я буду благодарен, если эти 11 городов подойдут к этой профилактической работе с пониманием», - заключил замминистра.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09 июля 2017
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед» 1
День российской почты отмечается сегодня
09 июля 2017
День российской почты отмечается сегодня
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
08 июля 2017
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
06 июля 2017
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
03 июля 2017
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
02 июля 2017
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
30 июня 2017
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
26 июня 2017
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова

Идет загрузка...