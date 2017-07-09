Минобрнауки ужесточит проведение комплексного экзамена для мигрантов

23:08, 13 июля 2017, ПАИ

Глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила сделать условия проведения комплексного экзамена для мигрантов в России более строгими. Об этом она сообщила в четверг на заседании президиума Совета законодателей РФ в Государственной думе, передает ТАСС.

«Мы предлагаем изменение, связанное с установлением единой процедуры проведения комплексного экзамена на всей территории РФ, и только теми вузами, которые имеют государственную аккредитацию. Закрепление контроля и надзора за его проведением за Рособрнадзором и установление ответственности образовательных организаций и их должностных лиц за нарушение допущенных при проведении комплексного экзамена нарушений», - сказала министр.

По ее словам, на сегодняшний день комплексный экзамен для мигрантов вправе проводить 13 вузов. «Они, согласно нормативной базе, которая есть, вправе привлекать к комплексному экзамену партнеров, и вот при этом локальные центры осуществляют организационно-техническое проведение экзаменов. На сегодняшний день их больше 330. Здесь непонятно качество этого экзамена», - отметила Васильева.

С 1 января 2015 года все мигранты, желающие получить разрешение на работу в России, обязаны пройти комплексный тест по русскому языку, основам права и российской истории и получить подтверждающий сертификат.



