В Российских школах появится детское телевидение

23:00, 13 июля 2017, ПАИ

Минобрнауки с сентября начнет процесс создания сети детского телевидения в российских школах. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в ходе заседания президиума Совета законодателей России в Госдуме, сообщает ТАСС.

По ее словам, межконфессиональное и межнациональное согласие, «любовь друг к другу» начинаются в очень раннем возрасте. «У нас есть много проектов, рассчитанных на разный возраст, чтобы мы вернули в школы согласие детей национальное и конфессиональное. Проект, который начнется с сентября этого года, — это «ТАСС детям», — заявила Васильева.

Она отметила, что проект подразумевает собой создание детского телевидения в каждой школе страны.«Первая часть этого телевидения — единая программа для всей страны, куда будут входить сюжеты на те темы, которые нас интересуют, прежде всего воспитательного значения, новостные сюжеты, а вторая часть — школьная жизнь, жизнь каждой школы, которую наши дети будут знать», — отметила министр образования.

По мнению Васильевой, этот проект станет «большим началом» для детей всех возрастов, поскольку в детстве закладывается «чувство дружбы, плеча, уважения друг к другу».