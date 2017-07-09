0
17:02
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09:13
День российской почты отмечается сегодня
16:35
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
09:37
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
09:40
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
17:40
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
22:51
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
Еще новости
Страна и мир

В Российских школах появится детское телевидение

Минобрнауки с сентября начнет процесс создания сети детского телевидения в российских школах. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева в ходе заседания президиума Совета законодателей России в Госдуме, сообщает ТАСС.

По ее словам, межконфессиональное и межнациональное согласие, «любовь друг к другу» начинаются в очень раннем возрасте. «У нас есть много проектов, рассчитанных на разный возраст, чтобы мы вернули в школы согласие детей национальное и конфессиональное. Проект, который начнется с сентября этого года, — это «ТАСС детям», — заявила Васильева.

Она отметила, что проект подразумевает собой создание детского телевидения в каждой школе страны.«Первая часть этого телевидения — единая программа для всей страны, куда будут входить сюжеты на те темы, которые нас интересуют, прежде всего воспитательного значения, новостные сюжеты, а вторая часть — школьная жизнь, жизнь каждой школы, которую наши дети будут знать», — отметила министр образования.

По мнению Васильевой, этот проект станет «большим началом» для детей всех возрастов, поскольку в детстве закладывается «чувство дружбы, плеча, уважения друг к другу».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09 июля 2017
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед» 1
День российской почты отмечается сегодня
09 июля 2017
День российской почты отмечается сегодня
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
08 июля 2017
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
06 июля 2017
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
03 июля 2017
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
02 июля 2017
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
30 июня 2017
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
26 июня 2017
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова

Идет загрузка...