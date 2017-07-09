0
17:02
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09:13
День российской почты отмечается сегодня
16:35
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
09:37
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
09:40
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
17:40
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
22:51
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
Еще новости
Страна и мир

WikiLeaks рассекретила документы ЦРУ о программе перехвата СМС

Организация WikiLeaks опубликовала серию документов ЦРУ о проекте HighRise — приложении для смартфонов на базе системы Android, которое делает возможным перехват СМС-сообщений пользователей, сообщает РБК.

«Сегодня, 13 июля, WikiLeaks публикует документы ЦРУ о проекте Highrise, который представляет собой программу для электронных устройств на операционной системе Android версий 4.0–4.3», — говорится в сообщении на сайте организации.

В сообщении указано, что разработанное ЦРУ приложение устроено по принципу прокси-сервера для СМС и способно не только читать переписку пользователей, но и пересылать ее на поддельные адреса. Приложение создает так называемую программную закладку, которая перехватывает входящие и исходящие сообщения на устройстве и открывает отдельный канал связи с номером, на который пересылается перехваченная информация.

Первая же опубликованная порция документов показала, что у ЦРУ есть глобальная программа для взлома различных устройств и систем американского и европейского производства, таких как смартфоны iPhone от Apple, операционные системы Android от Google и Windows от Microsoft и даже телевизоры Samsung, которые способны превращаться в записывающие устройства.

WiliLeaks называла полученные из ЦРУ документы «крупнейшей утечкой» данных разведки — она включает почти 9 тыс. документов и файлов из Центра ЦРУ по киберразведке, расположенного в штабе организации в Лэнгли (штат Виргиния).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Руни ушел из «Манчестер Юнайтед»
09 июля 2017
Руни ушел из «Манчестер Юнайтед» 1
День российской почты отмечается сегодня
09 июля 2017
День российской почты отмечается сегодня
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
08 июля 2017
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
06 июля 2017
Псков вошел в список городов, которые хотели бы посетить россияне
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
03 июля 2017
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
02 июля 2017
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
30 июня 2017
Дроида R2-D2 из «Звездных войн» продали на аукционе за 2,75 млн долларов
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
26 июня 2017
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова

Идет загрузка...