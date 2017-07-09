WikiLeaks рассекретила документы ЦРУ о программе перехвата СМС

22:53, 13 июля 2017, ПАИ

Организация WikiLeaks опубликовала серию документов ЦРУ о проекте HighRise — приложении для смартфонов на базе системы Android, которое делает возможным перехват СМС-сообщений пользователей, сообщает РБК.

«Сегодня, 13 июля, WikiLeaks публикует документы ЦРУ о проекте Highrise, который представляет собой программу для электронных устройств на операционной системе Android версий 4.0–4.3», — говорится в сообщении на сайте организации.

В сообщении указано, что разработанное ЦРУ приложение устроено по принципу прокси-сервера для СМС и способно не только читать переписку пользователей, но и пересылать ее на поддельные адреса. Приложение создает так называемую программную закладку, которая перехватывает входящие и исходящие сообщения на устройстве и открывает отдельный канал связи с номером, на который пересылается перехваченная информация.

Первая же опубликованная порция документов показала, что у ЦРУ есть глобальная программа для взлома различных устройств и систем американского и европейского производства, таких как смартфоны iPhone от Apple, операционные системы Android от Google и Windows от Microsoft и даже телевизоры Samsung, которые способны превращаться в записывающие устройства.



WiliLeaks называла полученные из ЦРУ документы «крупнейшей утечкой» данных разведки — она включает почти 9 тыс. документов и файлов из Центра ЦРУ по киберразведке, расположенного в штабе организации в Лэнгли (штат Виргиния).