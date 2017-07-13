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Общество

Иван Цецерский: Выгул собак не должен нарушать комфорт, безопасность и спокойствие граждан

Сегодня, 13 июля, к главе города обратилась псковичка, обеспокоенная вопросом соблюдения владельцами животных правил выгула крупных собак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее словам, во дворах по улице Рокоссовского каждый день гуляет мужчина с овчаркой. «Собака бегает без намордника около жилых домов, возле детской площадки, где ребёнок может выбежать в любую минуту. Это представляет большую опасность. На просьбу надеть намордник на животное, мужчина предоставил справку о том, что его собака имеет право гулять без намордника. Очень сомневаюсь в законности этого документа», - заключила женщина, предоставив его ксерокопию. Также гражданка заверяет, что уже был зафиксирован случай, когда эта собака покусала человека.

Иван Цецерский поручил юридической службе Псковской городской Думы дать заключение по представленным документам. В адрес владельца собаки будет направлено письмо от имени главы города Пскова. «Выгул собаки не должен нарушать комфорт, безопасность и спокойствие граждан. Закон о содержании и защите домашних животных должен соблюдаться», - заключил градоначальник.

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