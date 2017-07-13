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Общество

В Отделе Росгвардии по Псковской области подвели итоги работы за первое полугодие 2017 года

Сегодня, 13 июля, в Отделе Росгвардии по Псковской области прошло совещание, на котором подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений,  входящих в состав Отдела, за первое полугодие текущего года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник Отдела полковник полиции Игорь Иванов открыл совещание торжественным доведением приказа о поощрении ряда сотрудников за отличие по службе, высокие показатели в служебно-боевой деятельности и профессионализм.

В ходе подведения итогов были рассмотрены вопросы состояния боевой готовности и готовности к выполнению служебно-боевых задач мирного времени, управленческой деятельности, результаты выполнения задач отделения государственного контроля за топливно-энергетическим комплексом, кадрового, материально-технического, медицинского, правового и финансово-экономического обеспечения, а также итоги служебной деятельности подразделений Отдела: ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области», ЦЛРР, спецподразделений ОМОН и СОБР.

Завершилось совещание уточнением задач на второе полугодие 2017 года.

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