День взятия Бастилии празднуется сегодня

09:42, 14 июля 2017, ПАИ

14 июля во Франции празднуется национальный праздник, установленный еще в 1880 году — День взятия Бастилии. Об этом сообщает портал calend.ru.

Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Великой французской революции. В 1789 году восставшие парижане штурмом взяли символ королевского деспотизма - крепость-тюрьму Бастилию - и освободили семерых заключенных. Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма.

Хотя День взятия Бастилии считается национальным праздником Франции, но отмечается он не только в этой стране, но и во всем мире. Осада и взятие Бастилии стали символом достигнутого революционным путем политического освобождения, а само слово «Бастилия» стало нарицательным.