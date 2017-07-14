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День Кузьмы и Демьяна наступил сегодня по народному календарю

Сегодня, 14 июля, в России по народному календарю наступил день Кузьмы и Демьяна. Об этом сообщает портал calend.ru.

В этот день Православная церковь чтит память двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана, которые жили в Риме при царе Карине. Будучи искусными врачами, братья исцеляли больных людей и скот, не требуя вознаграждения за свои труды, помогали нуждающимся и своими поступками обратили многих в христианскую веру. За свои дела Косма и Дамиан получили прозвище «безмездные (то есть бескорыстные) врачи». Однако нашлись недоброжелатели, которые оклеветали братьев; бессребреники были безжалостно убиты.

На Руси в этот день в самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут»; «Козьма и Демьян пришли — мы на покос пошли». В трудах проводили свои дни и огородники: нужно было полоть гряды и начинать собирать первые корнеплоды, в том числе для продажи. «Огород — бабий доход», — приговаривали крестьяне.

На Кузьму (Косьму) и Демьяна (Дамиана) также собирали ягоды - малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты. Кстати, малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным. Крыжовник использовали и при приготовлении вторых блюд: с ним, например, тушили цыплят. 

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