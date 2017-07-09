Духи с запахом Омска начали продавать в интернете

22:22, 13 июля 2017, ПАИ

Парфюмер Мария Савченко создала духи с запахом Омска. Новый аромат она назвала «Город-хирург». Об этом пишет Afisha Daily.

«Омск — хороший город для тех, кто знает, чего хочет, и знает цену, которую за это потребуется заплатить. Это особое место, которое или делает человека сильнее, или выталкивает из своих пределов на другой, более приемлемый уровень» — говорится в описании духов.

Парфюмер уверяет, что аромат вызывает стойкие ассоциации с «соснами, прогретой жарким солнцем степью, полынными загородными проездами, никогда не знавшими асфальта, старыми ивами, которыми славится Омск, просторами до горизонта и немножко с железной дорогой, как, впрочем, с дорогой вообще».

Мария Савченко также называет свой парфюм «тотемным». Купить флакон можно за 1950 рублей (5 миллилитров) или за 3550 рублей (10 миллилитров).