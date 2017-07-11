Прием граждан в рамках 19-го выездного заседания Совета при Президенте РФ пройдет 17 июля в Пскове

21:19, 13 июля 2017, ПАИ

17 июля, с 12:00 до 23:00, в Пскове, в рамках 19-го выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в Псковской области, будет проводиться прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Прием граждан осуществляется по предварительной записи по телефонам: (8112) 299–280, 299–284 и в порядке живой очереди, по адресу5 улица Некрасова, дом 23.

Личный прием граждан проводится при представлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).