Псковские общественники проверили условия проживания заключенных

21:55, 13 июля 2017, ПАИ

Во время планового визита члены Общественной наблюдательной комиссии области Николай Червяков и Игорь Романов, Общественного совета при УФСИН Александр Румянцев, а также журналисты региональных СМИ ознакомились с условиями отбывания наказания и проверили соблюдение прав осужденных и подследственных в двух учреждениях - СИЗО-2 и ИК-5 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Гостей сопровождали помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Андрей Томилин и руководство учреждений. Работа представителей общественности началась с посещения СИЗО-2. После беседы с начальником учреждения гости проследовали по основным объектам следственного изолятора. Так, первой точкой обхода стал пищеблок, помещения для хранения продуктов, залы для приема пищи, где гости смогли ознакомиться с качеством приготовленной пищи, испробовать её на вкус, а также пообщаться с осужденными. После этого общественники и корреспонденты местных СМИ побывали в нескольких камерных помещениях, в том числе для содержания женщин и несовершеннолетних.

Следующей точкой маршрута стала медицинская часть учреждения. На вопросы, касающиеся состояния здоровья подследственных и осужденных, ответили сотрудники медицинской части. Они отметили, что нехватки медицинских препаратов в настоящее время не имеется.

После этого гости зашли в отряд хозяйственного обслуживания, учебный класс, а также комнату психологической разгрузки. Убедившись в достойно созданных условиях для осужденных и подследственных, проверяющие и корреспонденты осмотрели помещение для приема посылок и передач, а также магазин.

Еще одним проинспектированным в этот день учреждением стала расположенная рядом исправительная колония № 5. Здесь проверяющие и представители СМИ побывали в банно-прачечном комплексе, помещении карантинного отделения, медицинской части, а также в расположенном на территории колонии магазине, где ознакомились с ассортиментом продуктов и ценами на них.

Заключительной точкой обхода стали несколько объектов производственной зоны. Особое внимание гостей привлек швейный участок по пошиву рукавиц. Осмотрев помещения и пообщавшись с трудоустроенными в цеху осужденными, представители общественности и СМИ пришли к выводу, что условия труда соответствуют нормам действующего законодательства.

Заканчивая рабочий день, члены ОНК и Общественного совета совместно с руководством двух учреждений и представителями средств массовой информации подвели итоги работы. Во время посещения у каждого осужденного, отбывающего наказание в колонии и СИЗО, а также подследственных была возможность лично обратиться с вопросами к общественникам.

«Те жалобы, которые поступают к нам, в основном, касаются вопросов уголовно-процессуального законодательства, жалоб на условия содержания в колониях или следственных изоляторах области, не поступало. И сегодняшняя проверка двух подразделений УФСИН нам это подтвердила», - отметил по итогу посещения член ОНК Псковской области Игорь Романов.