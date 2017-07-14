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Экономика

Продуктовая корзина россиян подорожала из-за плохой погоды

Росстат зафиксировал максимальный рост стоимости продуктовой корзины россиян с начала года, сообщает газета «Известия».

К началу июля цены на минимальный набор продуктов увеличились на 15%. В среднем за июнь набор из 33 продуктов подорожал на 5% по сравнению с майскими показателями, и его цена составила более 4200 рублей. В июне цены росли в основном на плодоовощную продукцию.

Минэкономразвития РФ объяснило это тем, что из-за плохой погоды из южных регионов и стран СНГ сократились поставки овощей, а прошлогодние запасы и вовсе исчерпались. Именно поэтому восполнять недостаток пришлось за счет более дорогого импорта.

Однако вместе с тем наблюдалось и снижение цен на некоторые виды овощей и фруктов. Например, цены на огурцы и помидоры снизились на 25,4 и 22,8% соответственно, а чеснок подешевел на 3,8%.

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