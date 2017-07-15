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Общество

Голубоглазого мужчину без зубов разыскивает полиция в Великих Луках

В Великих Луках полиция разыскивает утратившего связь с родственниками 38-летнего Евгения Иванова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина. Он покинул место жительства в августе 2016 года. И  до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Мужчина был одет в камуфлированный костюм. Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – отсутствуют передние верхние зубы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48  или  02.

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