Голубоглазого мужчину без зубов разыскивает полиция в Великих Луках

11:50, 15 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция разыскивает утратившего связь с родственниками 38-летнего Евгения Иванова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина. Он покинул место жительства в августе 2016 года. И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Мужчина был одет в камуфлированный костюм. Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – отсутствуют передние верхние зубы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.