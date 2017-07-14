Сотрудники «Псковэнерго» проводят занятия по электробезопасности в детских лагерях

10:01, 14 июля 2017, ПАИ

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» продолжают работу по профилактике детского электротравматизма с воспитанниками загородных детских лагерей отдыха и оздоровления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, интерактивные занятия по электробезопасности прошли в лагерях «Дубно», «Зеркальный» (Гдовский район), «Алые паруса» (Островский район), санатории «Сосновый бор» (Псковский район) и санатории «Гороховое озеро» (Островский район). В общей сложности правила поведения вблизи электросетевых объектов повторили еще 380 ребят младшего, среднего и старшего школьного возраста.

Занятия проводятся силами специалистов отдела по связям с общественностью и служб охраны труда производственных отделений с привлечением электромонтеров из числа ремонтного персонала. На конкретных примерах и в доступной форме специалисты «Псковэнерго» объясняют ребятам, как действовать при угрозе поражения электрическим током, как избежать трагедии, если рядом упал оборванный провод, учат выходить из опасной зоны «гусиным» шагом. Дети повторяют основные правила, которые необходимо соблюдать при использовании бытовых электроприборов и при нахождении вблизи электросетевых объектов на улице, в том числе действия при грозе. В ходе занятий ребята не только слушают лекцию о правилах электробезопасности, но и участвуют в интерактивных викторинах, а также имеют возможность посмотреть спецодежду энергетиков, узнать, как используются средства индивидуальной защиты при работе с энергооборудованием и даже примерить каску, перчатки или боты.

Для проведения занятий используются мультимедийные материалы из коллекции портала МРСК Северо-Запада «Подружись с электричеством» (http://electrofriend.mrsksevzap.ru). В качестве поощрительных призов каждый участник мероприятия получает тематическую книжную закладку или тетрадь с правилами электробезопасности.

Планируется, что такая профилактическая работа продолжится до середины августа в детских загородных лагерях Печорского, Островского, Великолукского, Гдовского, Невельского, Псковского и Стругокрасненского районов.