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Общество

Два года колонии получил великолучанин за кражу магнитол и сабвуферов

В Великих Луках мужчину приговорили к двум года колонии за кражу магнитол из машин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2016 года безработный, ранее судимый 35-летний великолучанин в темное время суток вскрывал автомобили и похищал из них автомагнитолы, сабвуферы и прочее имущество горожан. Причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. Подсудимый совершил пять подобных краж на улицах Гоголя, Гражданской, Вагонной и Вокзальной в Великих Луках. Часть краденого он успел сбыть.

Полиция Великих Лук возбудила уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Вскоре злоумышленника задержали. После рассмотрения дела городским судом, подсудимому назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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