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Общество

Псковским депутатам представили проект памятника пограничникам

В фойе Городского культурного центра, где сегодня, 14 июля, проходит очередная сессия Псковской городской Думы, выставлен макет памятника пограничникам. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, глава Пскова Иван Цецерский, осмотрев его, заметил: «Хороший памятник», добавив, что ожидал худшего. 

Напомним, сегодня вопрос об установке памятника предполагается обсудить на заседании городского парламента.

Авторы проекта, скульптор Андрей Мартынов и архитектор Пётр Аникин, а также выступивший инициатором создания монумента Совет ветеранов пограничных войск в Псковской области, предлагают установить его в сквере на улице Труда.

По мнению представителей Пограничного управления и Управления культуры администрации города, представленный на эскизе памятник не будет нарушать структуру парка и станет местом отдыха жителей Запсковья.

Однако 10 июля на заседании комитета по социальным вопросам и молодежной политике Псковской городской Думы сообщалось, что по итогам публичных слушаний мнение жителей не было однозначным. Кроме того, было озвучено, что депутат по данному округу Валерий Лесников высказывается категорически против вмешательства в сквер.

В итоге, после длительного обсуждения члены комитета вынесли вопрос на сессию без рекомендации. 

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