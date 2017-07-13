В Великолукском районе мальчики 8 и 12 лет устроили поджог

10:16, 14 июля 2017, ПАИ

13 июля в 14:39 поступило сообщение о том, что в деревне Волчки Великолукского района возник пожар – горело сено. На место вызова направились дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 6 и № 7 города Великие Луки - пять человек на двух автоцистернах. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Благодаря тому, что возгорание было своевременно обнаружено, местным жителям удалось ликвидировать пожар на площади в один квадратный метр до прибытия подразделений пожарной охраны. Причиной пожара стала детская шалость. С огнем баловались мальчики 8 и 12 лет.