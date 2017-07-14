В Псковской области ликвидировано 11 свалок, отмеченных на карте проекта ОНФ «Генеральная уборка»

17:04, 14 июля 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области продолжают работу по проекту ОНФ «Генеральная уборка». За первую половину июля ликвидировано 11 несанкционированных свалок мусора, обозначенных на интерактивной карте свалок по обращениям граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Информация о местах с навалами мусора проверяется и фиксируется, после чего эксперты ОНФ направляют в профильный комитет администрации области, прокурору межрайонной природоохранной прокуратуры, районные прокуратуры обращения с просьбой принять меры по ликвидации несанкционированных свалок.

Так, с апреля 2017 года общественники добивались принятия мер по ликвидации нескольких несанкционированных свалок мусора. В их числе объекты на улице Промышленной в областном центре, где вдоль дороги были зафиксированы навалы бытового мусора, на улице Невской, где была обнаружена свалка строительного мусора площадью около 300 квадратных метров, в городе Печоры у городского кладбища, в деревне Паниковичи на окраине областного центра, у реки Шелонь в Порховском районе. В марте была зафиксирована несанкционированная свалка мусора у деревни Велени в Стругокрасненском районе, а месяцем ранее – у деревни Глоты в Псковском районе. В мае очаговые навалы бытового и строительного мусора площадью около 60 квадратных метров были выявлены в Невельском районе на окраине поселка Усть-Долыссы в лесополосе.

«К сожалению, приходится констатировать, что зачастую обращения ОНФ в контрольно-надзорные органы игнорируются. По истечении положенного законодательными нормами времени мы не получаем ответа о принятых мерах по ликвидации выявленных несанкционированных свалок мусора. Мы пишем повторные письма, а также обращаем внимание на нарушение законодательства по срокам рассмотрения обращений. Все это превращается в бумажную волокиту, а тем временем несанкционированные свалки за городом, на землях сельхозназначения или в лесополосе разрастаются. Например, на окраине областного центра, на улице Невской мы зафиксировали большую свалку площадью около 300 квадратных метров, которая разрасталась под видом подсыпки грунта. В ее составе мы увидели снятый с кровель старый рубероид, пластиковую тару, поддоны, шины, бой кирпича и бетона и другой строительный мусор и старую мебель. Особую опасность данная свалка вызывала своей близостью к ручью, который впадает в главную водную артерию Пскова – реку Великая. Мы добились принятия мер по ликвидации этой свалки», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров.

Активисты Народного фронта также организуют субботники, участие в которых принимают неравнодушные граждане. Например, в Палкинском районе общественники провели четыре субботника, убрав от мусора места массового отдыха местных жителей.

На сегодня на интерактивной карте свалок ОНФ в Псковской области отмечено 132 точки, где были обнаружены свалки бытового и строительного мусора. К настоящему времени ликвидирована 51 свалка, остальные находятся в работе экспертов ОНФ.