Великолучанка украла колбасу из магазина

10:35, 14 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция разыскивает женщину, подозреваемая в краже продуктов из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 11 июля, днем, в Великих Луках из магазина по проспекту Гагарина местная жительница украла сырокопченую колбасу на сумму более полутора тысяч рублей. Работники магазина вызвали для разбирательства полицию.

Благодаря записи с камеры видеонаблюдения, удалось установить личность подозреваемой. Это – 19-летняя безработная великолучанка. Ведется ее розыск.