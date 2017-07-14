Иван Дитрих и Мирон Литвак претендуют на звание Почетного гражданина Пскова

10:31, 14 июля 2017, ПАИ

Начальник медико-санитарной части УМВД по Псковской области Иван Дитрих, художественный руководитель хореографического ансамбля «Лада» Нина Княжецкая, а также Мирон Литвак, с 1990 года по май 2017 являвшийся директором детской музыкальной школы духовой музыки № 5, претендовали на звание Почетного гражданина Пскова. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сесии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 14 июля, их кандидатуры представил председатель общественной комиссии города, Почетный гражданин Пскова Анатолий Тимофеев.

Ранее общественная комиссия обсудила кандидатуры на заседании, в результате рейтингового голосования первое место с 39 баллами занял Иван Дитрих, второе - Мирон Литвак, набравший 24 балла, третье - Нина Княжецкая (17 баллов).

Представитель медико-санитарной части УМВД отметил, что Иван Дитрих - «доброжелательный, энергичный, к нему можно обратится с любой просьбой». Представитель Мирона Литвака обратил внимание, что он известный в Пскове человек, руководит духовой школой, у него много воспитанников, более 50 музыкальных сборников. В этом году он уходит с должности директора, но пока продолжает работать.

В результате принято решение включить в бюллетень для тайного голосования только Ивана Дитриха и Мирона Литвака.