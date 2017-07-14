На улице Коммунальной в Пскове построят новое медучреждение

10:51, 14 июля 2017, ПАИ

В районе так называемой остановки «Яма» на улице Коммунальной в Пскове построят новое медучреждение. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы, об этом заявил главный архитектор города Сергей Кондратьев, отвечая на вопросы депутатов по итогам своего отчета о работе в минувшем году.

«Размещение там торговых объектов, как планировалось раньше, потеряло актуальность, а отдать под жилую застройку неправильно, поэтому решили насытить эту территорию медицинской функцией. В этом месте у нас сегодня концентрируется плотность населения. И добраться туда легко. Это один из маленьких участков, где можно разместить медицинское учреждение», - пояснил Сергей Кондратьев.

Депутаты поинтересовались, когда на данном участке будет наведен порядок. Отметим, что пустырь за остановкой много лет окружен строительным забором. В ответ глава администрации Пскова Игорь Калашников пообещал, что до конца июля порядок будет наведён.