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Общество

Главный архитектор Пскова: К 2019 году на улице Кузбасской дивизии произойдут значительные изменения

«К 2019 году на улице Кузбасской дивизии произойдут значительные изменения», - заявил главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев, отвечая на вопросы депутатов Псковской городской думы по итогам своего отчета о работе в минувшем году. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии гордумы, которая проходит сегодня, 14 июля, Сергей Кондратьев отметил, что «улица Кузбасской дивизии - сложная улица, имеющая свою историю Скоро её значение возрастет, потому что она транспортный дубль улицы Коммунальной и Рижского проспекта».

Отвечая на вопрос о судьбе свалки строительных материалов на данной улице, главный архитектор города сообщил, что «готовится замечание застройщику и подрядчику, чтобы был наведён порядок». «По горе мусора решения будут приняты», – заверил он.

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