Преподаватель колледжа искусств хореограф Ирина Фёдорова отмечает свой юбилей

19:52, 14 июля 2017, ПАИ

14 июля свой юбилей отмечает заслуженный работник культуры России, хореограф, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ирина Фёдорова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Ирина Фёдорова – выпускница Псковского областного культурно-просветительского училища 1980 года и кафедры хореографии Куйбышевского государственного института культуры 1996 года. В 2016 году исполнилось 30 лет её деятельности в качестве преподавателя хореографических дисциплин, художественного руководителя народного коллектива, хореографического ансамбля «Юность» колледжа искусств.

Ирина Федорова – автор хореографических постановок, основанных на местном фольклорном материале: «Псковская кадриль» (Псковский район), «Гдовская солома» - линейная кадриль, «Опочецкий бес» (Гдовский и Опочецкий районы), «Лобонок» - кадрильная пляска (Красногородский район), «Барыня – келья» (Печорский район), «Топор» - кадрильная пляска, «Возле речки, возле мосту» - вокально-хореографическая композиция; «Скобарь под драку» - мужская пляска (Невельский и Усвятский районы).

Выпускники Ирины Федоровой работают в сфере культуры и образования Псковской области руководителями любительских танцевальных коллективов, преподавателями ритмики и педагогами дополнительного образования в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, открывают отделения хореографии в детских школах искусств.

За достижения высоких результатов в деле подготовки кадров для сферы культуры и образования, личный вклад в сохранение традиций народного хореографического творчества Псковской области, Ирина Федорова неоднократно награждалась Почетными грамотами Государственного комитета Псковской области по культуре, администрации Псковской области. В 1998 года Федорова И.А. награждена нагрудным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», в 2008 году - медалью «За заслуги перед Псковом, в 2010 году присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

«Администрация, преподаватели и студенты колледжа искусств сердечно поздравляют Ирину Федорову с юбилеем и желают доброго здоровья, благополучия, творческих успехов», - добавили в колледже.