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Нетрезвого водителя-рецидивиста задержала полиция в Пскове

В Пскове полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 июля на улице Гагарина в областном центре полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2106. За рулем машины оказался нетрезвый 51-летний гражданин. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются  к уголовной ответственности.

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