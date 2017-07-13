Нетрезвого водителя-рецидивиста задержала полиция в Пскове

11:45, 14 июля 2017, ПАИ

В Пскове полиция задержала нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 июля на улице Гагарина в областном центре полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2106. За рулем машины оказался нетрезвый 51-летний гражданин. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.