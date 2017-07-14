Депутаты утвердили доклад главного архитектора Пскова

11:14, 14 июля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы приняли к сведению доклад главного архитектора Пскова Сергей Кондратьева о работе управления по градостроительству администрации Пскова в минувшем году. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с сессии гордумы, которая проходит сегодня, 14 июля.

Глава Пскова Иван Цецерский, подводя итоги обсуждения, отметил, что если бы у депутатов «был ещё час, то час задавали бы вопросы». Он попросил Сергея Кондратьева учесть всё услышанное от парламентариев в работе, а также «не забывать доступную среду».