Российские истребители шесть раз поднимались в небо для перехвата самолётов-разведчиков

11:17, 14 июля 2017, ПАИ

Истребители Воздушно-космических сил России за прошедшую неделю шесть раз поднимались в воздух для перехвата самолетов-разведчиков у российских границ, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Уточняется, что разведку осуществляли 20 летательных аппаратов. Кому принадлежали перехваченные самолеты, не уточняется.

Неделей ранее сообщалось о четырех случаях перехвата иностранных разведывательных самолетов. При этом в министерстве отметили, что нарушений границ воздушного пространства России допущено не было.