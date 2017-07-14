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Общество

Российские истребители шесть раз поднимались в небо для перехвата самолётов-разведчиков

Истребители Воздушно-космических сил России за прошедшую неделю шесть раз поднимались в воздух для перехвата самолетов-разведчиков у российских границ, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Уточняется, что разведку осуществляли 20 летательных аппаратов. Кому принадлежали перехваченные самолеты, не уточняется.

Неделей ранее сообщалось о четырех случаях перехвата иностранных разведывательных самолетов. При этом в министерстве отметили, что нарушений границ воздушного пространства России допущено не было.

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