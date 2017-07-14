В Пскове одобрили установку памятника пограничникам

11:36, 14 июля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы одобрили установку памятника пограничникам в сквере на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов. Об этом с сессии гордумы, которая проходит сегодня, 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентству информации.

Отметим, что памятник на Запсковье должен появиться в 2018 году, ко Дню пограничника (28 мая). Отметим, что в 2018 году будет отмечаться столетие со дня создания в России пограничных войск. Авторы проекта - скульптор Андрей Мартынов и архитектор Пётр Аникин, инициатор создания монумента - Совет ветеранов пограничных войск в Псковской области.

Во время обсуждения вопроса на сессии глава Пскова Иван Цецерский предложил добавить в документацию пункт о необходимости согласования проекта благоустройства территории у памятника с жителями микрорайона. «Потому что одни хотят дорожки, вторые - площадку, третьи - фонтан», - пояснил он.

Руководитель общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов попросил авторов проекта поработать над тем, чтобы территория у паятника соответствовала нормам доступности.

«Предложение принимается», - резюмировал Иван Цецерский и добавил, что Псков всегда был порубежным городом. «Когда враг шёл, все вставали на защиту, поэтому псковичи имеют корни стражей», - отметил глава города.