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Общество

Делегация Псковской области принимает участие в первой Межрегиональной энергетической конференции СЗФО

Делегация Псковской области во главе с заместителем губернатора региона Александром Кузнецовым принимает участие в первой Межрегиональной инвестиционной энергетической конференции Северо-Западного федерального округа, которая проходит сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект реализует аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО при участии ПАО «МРСК Северо-Запада» и АНО «Стратегическое партнерство Северо-Запад».

В ходе мероприятия предусмотрено прямое общение инвесторов, энергетиков и представителей органов государственной власти по вопросам реализации инвестиционных проектов предприятий транспортной инфраструктуры, сферы услуг и социальной сферы, минерально-сырьевого, горнодобывающего и оборонного комплексов.

Одним из ключевых событий станет подписание соглашений между энергетиками и российскими компаниями, планирующими запустить масштабные инвестиционные проекты в СЗФО.

Кроме того, в рамках конференции пройдут пленарное заседание и три круглых стола. На один из них (по теме «Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы развития электроэнергетики в Российской Федерации в сфере технологического присоединения») в качестве спикера приглашен руководитель псковской делегации, вице-губернатор Александр Кузнецов.

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