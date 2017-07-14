Дитрих и Литвак станут Почётными гражданами Пскова

12:17, 14 июля 2017, ПАИ

Начальник медико-санитарной части УМВД по Псковской области Иван Дитрих и Мирон Литвак, с 1990 года по май 2017 являвшийся директором детской музыкальной школы духовой музыки № 5, получат звание «Почётный гражданин Пскова», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы.

В ходе тайного голосования депутаты отдали 16 голосов за Ивана Дитриха (пять против) и 18 голосов за Мирона Литвака (три против). В итоге принято решение о награждении обоих псковичей.