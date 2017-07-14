Депутаты сократили расходы Псковской гордумы на 2018 год почти на 1,3 млн рублей

11:56, 14 июля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы на сессии 14 июля утвердили проект расходов ПГД на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава Пскова Иван Цецерский пояснил, что принять такой документ необходимо для того, чтобы направить его в администрацию Пскова для формирования бюджета.

Он подчеркнул, что сумма расходов гордумы по сравнению с текущим годом сокращена более, чем на миллион рублей, несмотря на инфляцию.

Председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю Евгений Самуйлов заметил, что фактически по принятой сегодня смете работать предстоит уже следующему созыву парламента. Он также представил поправку, предложенную его комитетом. Там предлагается прописать отдельными строками расходы на почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма Псковской гордумы и главы города.

Депутаты проголосовали за документ в целом и за поправку комитета.

Отметим, что смета на 2018 год утверждена в размере 57 млн 86 тыс. рублей, что на 1 млн 283 тыс. рублей меньше, чем расходы на 2017 год.