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Экономика

Информацию о проекте «Чистая вода» приняли к сведению депутаты на сессии гордумы

Сегодня, 14 июля, в ходе 86-й очередной сессии Псковской городской Думы депутаты заслушали информацию директора МП «Горводоканал» Константина Болотина о ходе реализации мероприятий в рамках программы «Чистая вода». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По его словам, завершение работ второго пускового комплекса первого этапа строительства подземного водозабора зависит от получения европейского гранта на сумму 3,4 млн евро. В данный момент идёт процедура оценки поданной «Горводоканалом» заявки. Грант не требует возврата, а завершить работы необходимо: «Подземная вода высокого качества, на её очистку затрачивается минимальное количество реагентов, и её себестоимость ниже. 1-й пусковой комплекс, строительство которого завершено 15 октября 2015 года, состоит из двух скважин и ежесуточно подаёт в город около 12 тысяч кубометров питьевой воды, 2-й комплекс - это 5 скважин с производительностью 30 тысяч кубометров в сутки. Качество питьевой воды в квартирах псковичей с вводом в эксплуатацию этого комплекса улучшится в разы».

Депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников уточнил, к каким сетям будут подключаться земли Псковского района, и каким образом будут строиться межбюджетные отношения.

Константин Болотин также подчеркнул, что «Технические условия были выданы в 2011 году, с 2013 года поменялось законодательство, по которому ресурсоснабжающие организации могут представлять свои расчеты».

Глава города Иван Цецерский заключил, что без дополнительных средств проект не завершить и отметил, что процесс идет в тесном взаимодействии с региональными властями.

Информацию депутаты приняли к сведению.

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