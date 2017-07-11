0
11:44
Псковский политкалендарь: Июнь 2017 года
22:06
Красиво жить не запретили
15:21
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом
15:17
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
13:04
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
12:15
Михаил Разумнов написал заявление о сложении полномочий главы Гдовского района
11:53
Жизнь на фоне клинической смерти
Еще новости
Политика

Завершается выдвижение кандидатов в гордумы Пскова и Великих Лук

Избирательная комиссия Псковской области напоминает, что выдвижение по выборам депутатов в Псковскую городскую Думу заканчивается 15 июля, а в Великолукскую городскую Думу - 16 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, документы от кандидатов и избирательных объединений по выдвижению территориальные избирательные комиссии будут принимать до 24:00.

На данный момент в гордуму Пскова выдвинулись 79 кандидатов по 15 одномандатным округам и 220 человек по единым спискам избирательных объединений. ТИК города Великие Луки принял документы от 134 кандидатов в депутаты по 15 одномандатным округам, по единым партийным спискам выдвинуто 100 кандидатов.

Кроме этого, 15 июля заканчивается выдвижение депутатов в Собрания Гдовского, Дедовического, Локнянского, Новосокольнического, Порховского районов и глав муниципальных образования Дедовического (пока выдвинулись 3 кандидата), Порховского (2 кандидата) районов, 16 июля - депутатов Собрания Стругокрасненского районов, главы Плюсского района (4 кандидата), а также районного Собрания депутатов.

Подробная информация о кандидатах на сайте Избирательной комиссии Псковской области

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Псковской области пройдет 38 избирательных кампаний: выборы депутатов районных Собраний в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Красногородском, Локнянском,Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Струго-Красненском, Усвятском районах и депутатов городских Дум в Пскове и Великих Луках, а также выборы выборы глав муниципалитетов в Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки), дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» по одномандатному избирательному участку № 7, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Опочка» по одномандатному избирательному округу № 12, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Струги Красные» по одномандатному округу № 5, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Дно» по многомандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Артемовская волость» по многомандатному избирательному округу № 1, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Писковическая волость» по одномандатному округу № 1.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Завершается выдвижение кандидатов в гордумы Пскова и Великих Лук Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов от ООО «СТВ-Псков» на выборах 10 сентября Приём заявок на аккредитацию СМИ на выборы начала Избирательная комиссия Псковской области Андрей Турчак отметил важность общественного контроля за избирательной кампанией-2017 Действующая глава Палкинского района будет баллотироваться на новый срок от «Родины» ТИК Пскова отказался регистрировать Партию пенсионеров на выборах в гордуму Костромич пожелал возглавить Плюсский район, а невельчанин – Островский 7 самовыдвиженцев претендуют на мандаты депутатов псковской гордумы Прайс на размещение агитационных материалов на телеканале «Первый Псковский» на выборах 10 сентября Прайс на размещение агитационных материалов на телеканале «РЕН-ТВ Псков» на выборах 10 сентября
Посмотреть все материалы сюжета >>>

После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом
11 июля 2017
После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента «Ледовое побоище» под Псковом 2
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
11 июля 2017
Александр Котов: Собрание дало рекомендации, которые помогут исправить ситуацию с кадастровой оценкой
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
11 июля 2017
Псковские парламентарии решили вернуться к проблеме с кадастровой оценкой земли в регионе осенью 2017 года
Михаил Разумнов написал заявление о сложении полномочий главы Гдовского района
10 июля 2017
Михаил Разумнов написал заявление о сложении полномочий главы Гдовского района
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
08 июля 2017
Символом саммита G20 в Гамбурге стала советская подлодка
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля
06 июля 2017
Избирательная комиссия рассмотрит ситуацию со списком партии пенсионеров на выборах в гордуму Пскова 7 июля 9
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
04 июля 2017
49 партий должны предоставить в псковский облизбирком сведения о доходах и расходах
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
03 июля 2017
Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября

Идет загрузка...