268 тысяч рублей добавили ТИК Пскова на проведение выборов в гордуму

12:10, 14 июля 2017, ПАИ

На сессии 14 июля депутаты Псковской городской Думы согласовали внесение изменений в бюджет города на текущий год. Одна из поправок касалась увеличения финансирования Территориальной избирательной комиссии Пскова на 268 тыс. рублей. Эти средства, как сообщила начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт, пойдут на проведение выборов в гордуму, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В целом поправки к главному финансовому документу Пскова не затронули основным параметрам по доходам и расходом, они предполагали перераспределение средств внутри статей бюджета.

Так, по Управлению образования администрации муниципалитета расход увеличивается на 7 млн 634 тысяч рублей, из них 6 млн 800 тысяч пойдут на оснащение новой школы на Завеличье, 350 тысяч - на ремонт кровли и электросетей в Псковской инженерно-лингвистической гимназии, 224,7 тыс. рублей – на текущий ремонт кровли в социально-экономическом лицее №21. Перераспределение средств происходит за счет уменьшения расходов по Управлению строительства и капитального ремонта и Финансового управления администрации Пскова.

Произошло перенаправление средств и в городском хозяйстве. Там 496 тыс. рублей добавлены на ремонт сетей уличного освещения по улице Трояновского, 60 тыс. рублей на изготовлением проектной документации на строительство сетей уличного освещения микрорайона Учхоз, улиц Куприна, Новоржевской, Ровной.