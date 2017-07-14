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Общество

Здание новой псковской школы официально передали Псковской инженерно-лингвистической гимназией

Депутаты Псковской городской Думы единогласно проголосовали за закрепление здания в деревне Борисовичи Псковского района на улице Балтийской, 5а за Псковской инженерно-лингвистической гимназией на праве оперативного управления. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с сессии гордумы, которая проходит сегодня, 14 июля.

Напомним, новая школа начнет работу 1 сентября. Ее строительство было профинансировано из федерального бюджета и обошлось в сумму порядка 1,3 миллиарда рублей.

Подробнее о проекте можно прочитать в «Ревизии» ПАИ.  

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