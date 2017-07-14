Псков получил 98 квартир для расселения аварийного жилья
98 квартир примет в муниципальную собственность город Псков от ООО «Псковская инвестиционная компания – фонд имущества». Согласие на это дали депутаты Псковской городской Думы на сессии 14 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Глава Пскова Иван Цецерский пояснил, что эти квартиры будут использованы для расселения аварийного и ветхого жилья.
Ранее сообщалось, что квартиры расположены по адресам: Псковская область, Псковский район, Завеличенская волость, деревня Борисовичи, улица Венская, 3; улица Пражская, 8/12; Псков, улица Труда, 60; улица Юности, 15/130.
В этом году в Пскове планируется расселение 20 домов, в которых проживают 97 семей (239 человек). После расселения дом №4 по улице Труда подлежит реконструкции, так как является объектом культурного наследия регионального значения, 19 домов – сносу.