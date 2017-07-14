Капремонт двух домов провел региональный оператор в Бежаницком районе

16:54, 14 июля 2017, ПАИ

13 июля комиссия Фонда капитального ремонта Псковской области оценила качество выполненных работ по капитальному ремонту, предусмотренных краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Фонда.

В состав комиссии вошли представители регионального оператора, организации стройконтроля, органов местного самоуправления, Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ, управляющей компании и собственников помещений.

Комиссия проверила выполнение работ по следующим адресам: фасад в доме № 3 по переулку Советский и крышу дома № 7 по улице Школьная в поселке Красный луч Бежаницкого района. «Подрядная организация ООО «Спецстрой Плюс» выполнила все работы в срок и без замечаний», - резюмировал член приемочной комиссии руководитель УК «УЖКХ» Бежаницкого района Евгений Холопов.

В частноснти, в доме № 3 в ходе проведения капитального ремонта фасада строители отремонтировали отмостку, провели огрунтовку, штукатурку, шпаклевку и окраску цоколя и стен дома, заменили подъездные окна и двери и выполнили работы по монтажу защитных козырьков над входами в подъезды.

В ходе проведения капитального ремонта крыши дома № 7 подрядная организация выполнила работы по очищению поверхности, замене водосточных труб и замене водосточных воронок, так же были установлены зонты над вентшахтами.

Напомним, в текущем году в Бежаницком районе запланировано произвести 13 видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. В том числе отремонтируют 5 крыш, 2 фасада, 1 систему теплоснабжения, 2 системы холодного водоснабжения и 2 системы электроснабжения.