Псковские депутаты приняли решение о создании отдела по туризму в городской администрации

12:43, 14 июля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы приняли решение о создании в Управлении культуры администрации Пскова отдела по туризму, передает корреспондент Псковского агентства информации с сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 14 июля.

Напомним, 11 июля на заседании комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению Псковской городской Думы (ПГД) под председательством заместителя главы Пскова Игоря Сиротина, члены комитета поддержали проект решения ПГД об изменениях в Положении об Управлении культуры администрации Пскова, согласно которым в задачи Управления добавляется развитие туризма.