Псковская Служба благоустройства города продаёт грейдер, чтобы купить экскаватор

13:59, 14 июля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы на сессии 14 июля дали разрешение казённому учреждению «Служба благоустройства города» на продажу грейдера.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, депутат Евгений Самуйлов уточнил, какой грейдер из двух имеющихся продаёт учреждение: более новый или более старый. Ему ответили, что реализовать планируется более старую машину.

«Сколько денег планируете выручить?» - спросил он. Заместитель главы администрации Пскова Татьяна Иванова пояснила, что суму пока назвать сложно, поскольку для этого должна быть подтвержденная документально рыночная оценка.

«Когда покупался второй грейдер, то нужны были два?» - продолжил Евгений Самуйлов.

Татьяна Иванова отметила, что когда этом случилось, в 2011 году, то не было ещё Службы благоустройства, а было муниципальное предприятие «Жилищный трест», которому по его уставной деятельности были нужны такие машины.

Глава администрации Пскова Игорь Калашников добавил, что грейдеры выделялись через Министерство сельского хозяйства, они были необходимы, поскольку на обслуживании у муниципального предприятия находились пригородные дороги. Теперь же стоит вопрос в покупке экскаватора, на который Служба благоустройства и собирает деньги. Стоит экскаватор, по словам Игоря Калашникова, 3,5 млн рублей, поэтому кроме грейдера планируется продажа ещё и грузового автомобиля.