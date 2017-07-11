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Политика

Иван Цецерский о работе гордумы 5-го созыва: У нас была одна партия - партия псковичей

Глава Пскова Иван Цецерский закрыл последнюю сессию 5-го созыва Псковской городской Думы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания, которое состоялось сегодня, 14 июля.

В заключение он отметил, что в этом созыве депутаты приняли почти 2,5 тысячи нормативных актов. «Все они важные и нужные, какие-то касаются одного человека, какие-то - коллектива или всего города. Все документы значимы, просто в разной степени играют свою роль», - добавил глава Пскова.

Он подчеркнул, что депутаты работали слаженно, как одна деловая команда, не взирая на принадлежность к разным партиям. «У нас весь этот период партия была одна – партия псковичей. Вы не несли разлад, склочность. Вы все мудрые и грамотные люди. Я с большим сожалением хочу закрыть сессию. Очередных сессий в составе этого созыва больше не будет, но могут быть внеочередные. Жизнь мы не остановим», - подытожил Иван Цецерский.

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