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Общество

Премьера кукольного спектакля «Петрушка на войне» состоится в Михайловском 15 июля

15 июля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится премьера спектакля кукольного театра «Петрушкина баловня». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, представление, которое подготовили музейщики, называется «Петрушка на войне». Премьерный показ приурочен к годовщине освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков 12 июля 1944 года.

Спектакль пройдет на открытом пространстве — в «зелёном амфитеатре» возле водяной мельницы в Бугрово. Исполняют его два артиста — Михаил Гаврилов и Сергей Ешин.

Начало представления в 12.00.

 

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