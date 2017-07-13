В Порхове в результате утечки газа сгорела квартира

13:34, 14 июля 2017, ПАИ

13 июля в 13:59 поступило сообщение о пожаре в доме по улице Германа в городе Порхове. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 25 на трёх автоцистернах в составе шести человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 14:30 огонь пожарные полностью ликвидировали огонь. В результате пожара в жилом доме сгорела кровля по всей площади, выгорела изнутри кухня. Наиболее вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.