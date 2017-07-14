Из-за несоответствий в документах на границе Псковской области задержаны полуфабрикаты из Калининграда

13:22, 14 июля 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе на роосийско-латвийской границе приостановлено движение автотранспортных средств, перевозивших 14 тонн замороженных кулинарных изделий и продуктов из мяса птицы, 16 тонн полуфабрикатов из говядины, замороженное мясо птицы, кулинарные мясосодержащие изделия, произведенные в Калининградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Товар сопровождался оригиналами ветеринарных свидетельств. Движение товара приостановлено в связи с несоответствием информации о наименовании грузополучателя: в заявлении указан филиал ООО «ТК Мираторг» в Санкт-Петербурге, а в ветеринарных свидетельствах формы - ООО «ТК Мираторг».

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза разрешено после внесения изменений о наименовании грузополучателя.