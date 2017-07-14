В Управлении МВД России по Псковской области состоялся прием граждан

22:40, 14 июля 2017, ПАИ

13 июля начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин и член Общественного совета при УМВД Иван Лысковец провели очередной прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За помощью в решении различных вопросов на прием обратился ряд жителей города и области. Проблемы, с которыми они пришли, касались, в частности, исполнения законодательства в сферах жилищно-коммунального хозяйства и недвижимости, организации деятельности полицейских подразделений и других вопросов.

Всем заявителям были даны ответы и разъяснен порядок рассмотрения их обращений. Некоторые лица получили разъяснения в ходе приема, другим - предложена юридическая помощь. Прием граждан продлился больше трех часов.

Член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Иван Лысковец подчеркнул, что проведение подобных совместных приемов руководством Управления и общественниками является эффективной формой взаимодействия с населением, позволяет объективно оценивать деятельность органов внутренних дел и укреплять доверие граждан к полиции.