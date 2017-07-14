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Общество

Госдума увеличила размер долга для россиян, выезжающих за границу

Порог долга, после которого гражданину РФ может быть запрещен выезд из страны, с 1 октября 2017 года увеличивается в три раза. Такой закон приняла в третьем чтении Госдума, передает «Российская газета». 

Документ предусматривает увеличение с 10 тысяч до 30 тысяч рублей суммы задолженности по исполнительным документам, при неуплате которой в срок судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ.

Закон не касается задолженностей по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, или в связи со смертью кормильца, по возмещению имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением. Увеличение порога также не распространяется на те случаи, когда должник не уплачивает сумму задолженности по исполнительному документу более 2-х месяцев. Для всех этих случаев порог остается прежним - 10 тысяч рублей.

Кроме того, закон несколько упрощает процедуру снятия ограничения на выезд. С октября 2017 года это смоет сделать не только пристав, вынесший постановление о запрете выезда, но и судебный пристав-исполнитель при главном судебном приставе РФ при наличии в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.

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